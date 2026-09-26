كلامك غلط.. محمود فتح الله يهاجم تصريحات حسام حسن عن الشناوي

انتقد محمود فتح الله، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، مؤكدًا أن ما صدر من المدرب تجاه حارس الأهلي لا يتناسب مع مكانته وما قدمه للكرة المصرية والنادي الأهلي.

وقال فتح الله: «كابتن حسام حسن مش موفق في كل حاجة آخر 48 ساعة، سواء في الكورة والأداء، أو بره الكورة، لو أنا خدت تصريح كابتن حسام بالمعنى السيئ وإنه قاصد الكلمة فهو غلطان، لأن ببساطة محدش منتهي وبيبقى نمرة اتنين، نمرة اتنين ده في تنافس مع نمرة واحد».

وأضاف: «لو منتهي هيبقى الحارس الرابع ورايح يتكرم، لو مصطفى شوبير حصله حاجة في المونديال كان الشناوي اللي هيقف، كلامك غلط يا كابتن حسام، والشناوي حارس مرمى كبير وعمل لمصر والأهلي كتير، ميستاهلش تصريح زي ده وفي وقت زي ده، مينفعش».



