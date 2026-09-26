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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصريحاته الأخيرة.. باسم مرسي يفتح النار على حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

شنّ باسم مرسي، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن أندية الدوري المصري، متسائلًا عن أبرز الإنجازات التي حققها المدير الفني خلال مشواره مع الأندية.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته في برنامج «الحصاد» عبر قناة Modern MTI الفضائية: «بمناسبة تصريحات حسام حسن عن فرق الدوري المصري، يا كابتن حسام أنت توليت قيادة العديد من فرق الدوري، فما هي الإنجازات التي صنعتها؟ وما هي الكرة الحديثة التي قدمتها؟».

وأضاف: «أنت بتدرب من سنة 2007، ولم تحصل على أي بطولة، ولا يجب أن تقوم بالتعديل على الأندية والمنظومة. أنت بتدرب من 2007 ولم تفز حتى بـ”فانوس رمضان”، فكيف تخرج للهجوم على المنظومة والفرق المصرية؟ وما هو التطور الذي صنعته؟ وما هي الأندية التي حققت معها إنجازات؟».

وتابع باسم مرسي: «معظم الأندية التي توليت تدريبها كانت قريبة من الهبوط، مثل الاتصالات، وكنت قريبًا من الهبوط أيضًا مع مصر المقاصة»


وأكمل: «هتقول إنك مسكت المصري وحصلت على المركز السابع، فما هو الإنجاز في ذلك؟ وسبق أن كنت مدربًا لسموحة في وسط الجدول، لذلك أرى أن تصريحات حسام حسن كانت استفزازية».

واختتم باسم مرسي حديثه بالتعليق على مباراة مصر وأنجولا، قائلًا: «اليوم أمام أنجولا، المنتخب الأنجولي كان أفضل من منتخب مصر في اللقاء، وقدموا مباراة جيدة ولعبوا بشكل جيد».

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