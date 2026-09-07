باسم مرسي يفتح النار على بيزيرا: الزمالك لازم يبيعه.. مفيش لاعب أكبر من النادي

قال باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، إن النادي الأبيض يجب أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن أي لاعب مهما كانت إمكانياته لا يمكن أن يكون أكبر من القلعة البيضاء.

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وأوضح مرسي، في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك يجب أن يوافق على رحيل بيزيرا وطرحه للبيع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة النادي وعدم السماح لأي لاعب بتجاوز حدوده.

وقال نجم الزمالك السابق: «الزمالك لازم يجيب بيزيرا ويعرضه للبيع، مفيش لاعب أكبر من النادي».

وأضاف: «ده لاعب مقدرش جمهور ولا نادي ولا مجلس إدارة، كان بيجيب جون ويقعد يجري ويقعد يعمل لي كده وكده، وكان بيضحك على الجمهور».

وأشار باسم مرسي إلى أن علاقة أي لاعب بجماهير الزمالك يجب أن تقوم على الاحترام والالتزام، مؤكدًا أن قيمة النادي وتاريخه يجب أن تكون فوق أي لاعب مهما كانت نجوميته أو شعبيته.

وتأتي تصريحات باسم مرسي في ظل الجدل الدائر حول خوان بيزيرا، الذي سبق أن حظي بإشادة من جانب بعض المتابعين بسبب مستواه وإمكانياته مع الزمالك.

باسم مرسي: الزمالك لازم يبيع بيزيرا.. مفيش لاعب أكبر من النادي

شن باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، هجومًا على البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء يجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن اللاعب، يصل إلى عرضه للبيع.

وقال باسم مرسي، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك لازم يجيب بيزيرا ويعرضه للبيع، مفيش لاعب أكبر من النادي».

وأضاف: «ده لاعب مقدرش جمهور ولا نادي ولا مجلس إدارة، كان بيجيب جون ويقعد يجري ويقعد يعمل لي كده وكده، وكان بيضحك على الجمهور».

وشدد نجم الزمالك السابق على أن أي لاعب داخل القلعة البيضاء يجب أن يلتزم باحترام النادي وجماهيره، مؤكدًا أن اسم الزمالك وتاريخه أكبر من أي لاعب مهما كانت إمكانياته أو شعبيته.

وتأتي تصريحات باسم مرسي في ظل حالة من الجدل حول تصرفات خوان بيزيرا وطريقة احتفاله وتفاعله مع جماهير الزمالك، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن اللاعب يسعى للتقرب من الجماهير وكسب محبتهم.