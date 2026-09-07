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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد فتوح يحسم موقفه مع الزمالك.. عرض أوروبي مرفوض والكرة في ملعب الإدارة| ايه الحكاية

أحمد فتوح
أحمد فتوح
محمود أحمد

عاد ملف تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دائرة الاهتمام داخل القلعة البيضاء في ظل حالة من الترقب بشأن موقف إدارة النادي من فتح مفاوضات رسمية مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه الساعات الماضية أي تحركات رسمية من جانب إدارة الزمالك تجاه تجديد عقد فتوح سواء من خلال التواصل المباشر مع اللاعب أو الدخول في مفاوضات مع وكيل أعماله الأمر الذي يبقي مستقبل الظهير الأيسر محل متابعة خاصة مع تداول العديد من الأرقام المالية بشأن قيمة العقد المنتظر.

لا مفاوضات رسمية حتى الآن

وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح إن إدارة الزمالك لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية بشأن تجديد عقد اللاعب موضحًا أن ما يتم تداوله عن وجود اتفاقات أو مطالب مالية محددة لا يمت للحقيقة بصلة.

وشدد المصدر على أن فتوح لم يحدد أي مقابل مالي يشترطه من أجل الاستمرار مع الزمالك كما أنه لم يتقدم بطلبات مالية إلى إدارة النادي في ظل عدم بدء المفاوضات من الأساس بصورة رسمية.

وأوضح أن التواصل الوحيد الذي جرى في وقت سابق كان بصورة شفهية عندما تحدث جون إدوارد المدير الرياضي السابق للنادي مع وكيل اللاعب إلا أن الحديث لم يصل إلى مرحلة التفاوض التفصيلي أو مناقشة البنود المالية والتعاقدية ولم يسفر عن أي اتفاق بين الطرفين.

فتوح يفتح الباب أمام الاستمرار

وأكد المصدر أن موقف أحمد فتوح من الزمالك لا يحمل أي تعقيدات مشيرًا إلى أن اللاعب لا يمانع في تجديد تعاقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء وأن الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي مواصلة مشواره مع الفريق.

وينتظر الظهير الأيسر تحرك إدارة الزمالك لفتح باب المفاوضات بشكل رسمي حتى يتمكن الطرفان من مناقشة جميع التفاصيل والوصول إلى صيغة مناسبة لتجديد العقد بدلًا من الاعتماد على الأنباء المتداولة أو الأحاديث غير الرسمية.

ويعكس هذا الموقف رغبة اللاعب في ترك الكرة داخل ملعب إدارة الزمالك خاصة أنه لم يطلب الرحيل عن النادي كما لم يضع شروطًا معلنة لاستمراره مع الفريق.

عرض أوروبي لم يغير موقف اللاعب

وكشف المصدر عن مفاجأة أخرى تتعلق بمستقبل فتوح، مؤكدًا أن اللاعب تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية قبل انطلاق الموسم الحالي إلا أن إدارة الزمالك تمسكت باستمراره ورفضت فكرة رحيله.

ورغم وجود العرض فإن اللاعب تعامل مع قرار النادي باحترافية كاملة وتقبل رغبة الإدارة في الإبقاء عليه دون الدخول في أزمات أو الضغط من أجل السماح له بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ويؤكد ذلك بحسب المصدر أن فتوح لم يكن يضع الرحيل عن الزمالك كهدف رئيسي خلال الفترة الحالية وأن موقفه كان واضحًا في احترام تعاقده والتزامه بقرار النادي.

لا مفاوضات مع أندية مصرية

وفي سياق متصل نفى المصدر بشكل قاطع وجود أي مفاوضات بين أحمد فتوح وأي نادٍ مصري آخر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتردد حول دخول اللاعب في حسابات أندية محلية لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن فتوح لا يفاوض أي نادٍ داخل مصر وأن استمراره مع الزمالك يمثل الأولوية بالنسبة له في انتظار أن تتحرك إدارة النادي لبدء مفاوضات التجديد بصورة رسمية.

وتأتي هذه التصريحات لتضع حدًا لعدد من التكهنات التي ظهرت مؤخرًا حول مستقبل اللاعب خصوصًا مع انتشار أنباء عن وجود مطالب مالية كبيرة أو اهتمام من أندية أخرى بالحصول على خدماته.

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