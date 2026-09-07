قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
وزير الاتصالات: 24.3% معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026
التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا
وزيرة الإسكان: إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمل عصفور تطالب بتعزيز الرقابة والحوكمة داخل المعاهد العليا الخاصة

أمل عصفور
أمل عصفور
حسن رضوان

تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى التزام بعض المعاهد العليا الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وضمان حصولهم على حقوقهم وتمكينهم من ممارسة مهامهم الوظيفية.

شكاوى من عدم تنفيذ أحكام قضائية

وأوضحت النائبة أن السؤال يأتي على خلفية شكاوى وردت من بعض أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة، تتعلق بعدم اعتداد إدارات بعض المعاهد بأحكام قضائية نهائية صادرة لصالحهم، وما يترتب على ذلك من آثار تمس مراكزهم القانونية والوظيفية.

وأضافت أن بعض الحالات تتضمن حرمان أعضاء هيئة تدريس من مباشرة أعمالهم أو الحصول على مستحقاتهم المالية والأدبية، رغم صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ والاحترام.

أين الرقابة على المعاهد العليا الخاصة؟

وأشارت عصفور إلى أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات حول فاعلية آليات الرقابة التي تطبقها وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، لضمان التزام المعاهد الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس واستقرارهم الوظيفي.

حقوق الأستاذ الجامعي جزء من جودة التعليم

وأكدت أن عضو هيئة التدريس يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعملية التعليمية والبحثية، وأن حماية حقوقه الوظيفية والمادية والمعنوية لا ترتبط بمصلحة شخصية فقط، وإنما تنعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم وانتظام العملية الأكاديمية داخل المعاهد العليا الخاصة.

مطالب بالكشف عن إجراءات تنفيذ الأحكام

وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بالرد كتابة عن أسباب عدم اعتداد بعض المعاهد بالأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من تنفيذ الأحكام النهائية وعدم تعطيل آثارها أو الالتفاف عليها.

كما تساءلت عن دور الوزارة في ضمان تمكين أعضاء هيئة التدريس من ممارسة وظائفهم الأكاديمية، وعدم اتخاذ إجراءات إدارية تحول دون مباشرة أعمالهم أو تنتقص من مراكزهم القانونية الثابتة بأحكام أو قرارات واجبة الاحترام.

دعوة لتعزيز الحوكمة والرقابة

وشددت عصفور على ضرورة وجود آليات تضمن حصول أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم المالية وحقوقهم الوظيفية والأدبية بصورة منتظمة وعادلة، مع متابعة مدى التزام المعاهد الخاصة بالقواعد المنظمة للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس وإدارات وأصحاب هذه المعاهد.

أمل عصفور: لا بد من ضمان احترام الأحكام القضائية

واختتمت النائبة سؤالها بالمطالبة ببيان الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها لتعزيز الرقابة والحوكمة داخل المعاهد العليا الخاصة، وتحقيق التوازن بين حق أصحاب المعاهد في الإدارة والاستثمار وبين الالتزام بالقواعد الأكاديمية وحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس، مع وضع آليات واضحة تضمن احترام الأحكام القضائية وصون الحقوق الوظيفية والمادية والمعنوية.

مجلس النواب الدكتورة أمل عصفور حزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يعزي رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس الاحتفالات الروحية بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

بالصور

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

ترند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة القط ذو القبعة وتحذيرات

تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد