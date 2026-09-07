قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اليمني يستهدف "اليتمة" بالراجمات ويتقدم نحو "ذي ناعم" في البيضاء
الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة الرطبة حتى 13 سبتمبر.. وانخفاض طفيف تدريجي وشبورة مائية
وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
وزير الاتصالات: 24.3% معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026
التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«3 أضعاف السعر».. كيف يسمح قانون التصالح بتقنين بعض مخالفات البناء رغم صعوبة إزالتها؟

التصالح
التصالح
حسن رضوان

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من الحالات التي يجوز فيها قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة، بما يستهدف معالجة بعض المخالفات القائمة وتقنين أوضاعها بدلًا من إزالتها، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.

التصالح في الحالات صعبة الإزالة

ويجيز القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي لا تتوافر بشأنها شروط التصالح المقررة، إذا كان من المستحيل أو الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع استثناء حالات محددة نص عليها القانون.

3 أضعاف سعر التصالح

ووفقًا للقانون، يكون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد قانونًا، مع السماح لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، بتحديد سعر أقل، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر وفق القانون.

ما أبرز حالات التصالح؟

يشمل القانون عددًا من المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها، من بينها تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، وبعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة المتميزة، وفق الضوابط المحددة لكل حالة.

التصالح في تجاوزات الارتفاع والبناء على أراضي الدولة

كما أجاز القانون التصالح في بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع بحسب الأحوال، إلى جانب حالات البناء على أراضي الدولة حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.

متى يسمح بالبناء خارج الأحوزة العمرانية؟

وتتضمن الحالات أيضًا بعض صور البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها الأراضي المقامة عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والمساكن الخاصة أو المباني الخدمية في حالات محددة، فضلًا عن المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.

الكتل المبنية ضمن الحالات الخاضعة للتصالح

ويسمح القانون كذلك بالتصالح في مخالفات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، متى توافرت الشروط القانونية، ومن بينها وجود المرافق الأساسية ووجود نشاط سكني أو غير سكني، وأن تكون الأراضي قد فقدت مقومات الزراعة وفق الضوابط والتاريخ المحدد بالقانون.

الضوابط تحسم قبول طلب التصالح

وأكد القانون أن التصالح لا يعني قبول جميع المخالفات بصورة تلقائية، إذ تخضع كل حالة للشروط والضوابط المقررة قانونًا ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الجهات صاحبة الولاية والموافقات المطلوبة، فضلًا عن ضرورة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.

3 أضعاف السعر قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط التقنين السلامة الإنشائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

ترشيحاتنا

اللانش بوكس

قبل المدارس.. استشاري تكشف أفضل أنواع اللانش بوكس الموجودة في السوق

تسريحات الاطفال

أفضل تسريحات للأطفال في أول أيام المدرسة.. أفكار سهلة ومرتبة لبنتك

سناكس غير مكلفة

بأقل التكاليف.. أفكار سناكس اقتصادية للانش بوكس تغنيكِ عن المنتجات الجاهزة

بالصور

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

ترند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة القط ذو القبعة وتحذيرات

تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد