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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتذار أحمد فتحي عن الانضمام للجهاز الفني للمصري.. واختيار محمد علاء

احمد فتحى
احمد فتحى
محمد بدران

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات جديدة داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة أحمد سامي.

وكتبت ريهام حمدي: «خاص اعتذار أحمد فتحي عن الانضمام للجهاز الفني للمصري بقيادة أحمد سامي وانضمام محمد علاء محلل أداء».

وبذلك، اعتذر أحمد فتحي عن الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي، بقيادة أحمد سامي، ليتم الاستقرار على انضمام محمد علاء إلى الجهاز في منصب محلل أداء.

ويواصل الجهاز الفني للمصري بقيادة أحمد سامي استعداداته للمرحلة المقبلة، وسط سعي الفريق لتحقيق النتائج المطلوبة والمنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

ويأتي انضمام محمد علاء في إطار استكمال الجهاز الفني للمصري وتدعيم الجانب التحليلي، بما يساعد الجهاز بقيادة أحمد سامي على دراسة المنافسين وتحليل أداء الفريق خلال المباريات.

احمد فتحى اعتذار المدير الرياضي المصري

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