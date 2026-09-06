قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
دار الإفتاء تنقل خبراتها للباحثين الماليزيين في فقه النوازل.. صور
أخبار التوك شو| مدبولي يزف أخبارا سارة لخريجي التعليم الفني.. والرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية.. وأمطار غزيرة وظواهر جوية قوية
كدمة على يد ترامب تثير تكهنات جديدة بشأن صحته | شاهد
15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
الحكم بالإعدام على قاتل مسنة في شبين الكوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بمالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٦ سبتمبر، بالسيدة أومو سال سيك، وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في القاهرة.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بمالي، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الصحة والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، معرباً عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب وتعزيز قدراتهم وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في النشاط الاقتصادي ويوفر فرصاً أوسع للتوظيف. 

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون التنموي وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها في المجالات ذات الأولوية للجانب المالي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وتعزيز أطر الشراكة والتعاون بين البلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أومو سال سيك وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني جمهورية مالي البنك الإسلامي للتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 10 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تُشكل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مصطفى الشيمي

بتكلفة 651 مليون جنيه.. استكمال توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد