وزير الخارجية: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بمالي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٦ سبتمبر، بالسيدة أومو سال سيك، وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في القاهرة.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بمالي، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الصحة والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، معرباً عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب وتعزيز قدراتهم وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في النشاط الاقتصادي ويوفر فرصاً أوسع للتوظيف.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون التنموي وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها في المجالات ذات الأولوية للجانب المالي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وتعزيز أطر الشراكة والتعاون بين البلدين.