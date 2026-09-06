مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يرتبط بالقطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نمو الاقتصاد المصري يرتبط بالقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى وجود عشرات المناطق في مختلف أنحاء مصر تشهد مشروعات واستثمارات جديدة.

وقال "مدبولي" خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات تمثل مؤشرًا على تأثير النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن خريجي المدارس الفنية يمكن أن يحصلوا على رواتب تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، بينما قد يحصل المهندس حديث التخرج على 25 أو 30 ألف جنيه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن المشروعات الجديدة لا تقتصر على قطاع واحد، وإنما تسهم في خلق فرص عمل في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الهدف هو توفير فرصة عمل للشباب، وأن القطاعات المختلفة تنمو وفقًا لحجم الطلب الموجود، وهو ما يدفع إلى تنفيذ مشروعات جديدة.