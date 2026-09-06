حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه أمام فالنسيا، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري حمزة عبد الكريم ، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت.

خط الوسط المدافع: رودري، بيدري جونزاليس، لامين يامال، فيرمين لوبيز، أنتوني جوردون.

خط الهجوم: رافينيا دياز.

ويتصدر فريق برشلونة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز 18 بنقطة واحدة.