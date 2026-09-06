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رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي

رافينيا
رافينيا
إسلام مقلد

يواصل البرازيلي رافينيا تألقه اللافت مع برشلونة مع انطلاق منافسات موسم 2026-2027، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال الجولات الأولى، ليتربع على صدارة هدافي الفريق، متفوقًا على فيرمين لوبيز الذي سجل 3 أهداف، ولامين يامال وأديمي ولكل منهما هدفان وهدف واحد على الترتيب.

ويبحث رافينيا خلال الجولة الجديدة من الدوري الإسباني عن مواصلة سلسلته التهديفية، والدخول إلى قائمة تاريخية تضم عددًا محدودًا للغاية من نجوم برشلونة الذين تمكنوا من التسجيل في عدد متتالٍ من مباريات بداية الموسم.

رافينيا يبدأ الموسم بقوة تهديفية

قدم الجناح البرازيلي بداية قوية للغاية، بعدما تمكن من التسجيل في ثلاث جولات متتالية بالدوري الإسباني، حيث أحرز هدفين خلال الانتصار الكبير على إلتشي بنتيجة 5-0، قبل أن يسجل هدفًا آخر أمام أتلتيك بيلباو في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-0.

ولم يتوقف رافينيا عند ذلك، إذ عاد للتألق أمام رايو فاليكانو، وسجل هدفين جديدين، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة ويؤكد أنه أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة برشلونة منذ بداية الموسم.

إنجاز تاريخي يقترب منه النجم البرازيلي

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن 13 لاعبًا في تاريخ برشلونة سبق لهم التسجيل خلال أول 3 جولات من الموسم، إلا أن العدد ينخفض بصورة كبيرة عند النظر إلى اللاعبين الذين واصلوا التسجيل في 4 أو 5 مباريات متتالية.

ويملك رافينيا فرصة لمعادلة رقم تاريخي إذا نجح في مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة، ليقترب من قائمة استثنائية تضم أسماء بارزة تركت بصمتها في تاريخ النادي الكتالوني.

3 لاعبين فقط سجلوا في أول 4 مباريات

شهد تاريخ برشلونة تسجيل 3 لاعبين في أول 4 مباريات متتالية منذ بداية الموسم، وهم كوبالا خلال موسم 1953-1954، بعدما سجل 8 أهداف أمام ريال سوسيداد، وخاين، وبلد الوليد، وسبورتينج.

كما نجح كايتانو ري في تكرار الإنجاز خلال موسم 1964-1965، وسجل 5 أهداف أمام لاس بالماس، وأتلتيكو، وديبورتيفو، ومورسيا.

أما آخر من حقق هذا الرقم، فكان سيسك فابريجاس في موسم 2011-2012، عندما سجل 4 أهداف خلال مباريات فياريال، وريال سوسيداد، وأوساسونا، وفالنسيا.

سيزار وزلاتان في قائمة الخمسة

وعند الوصول إلى التسجيل في 5 مباريات متتالية منذ بداية الموسم، تصبح القائمة أكثر ندرة، إذ تضم لاعبين فقط هما سيزار رودريجيز وزلاتان إبراهيموفيتش.

وحقق سيزار رودريجيز هذا الإنجاز في موسم 1950-1951، بعدما سجل 8 أهداف خلال مواجهات ريال سوسيداد، وأتلتيكو، وريال مدريد، ومورسيا، وفالنسيا.

أما زلاتان إبراهيموفيتش، فتمكن من تسجيل 5 أهداف في أول 5 مباريات خلال موسم 2009-2010، أمام سبورتينج، وخيتافي، وأتلتيكو، وراسينج، ومالاجا، ليصبح أول لاعب يخوض موسمه الأول في الدوري الإسباني ويحقق هذا الإنجاز.

ميسي صاحب إنجاز فريد في القرن الحالي

ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي امتلك سلسلة من 4 مباريات رسمية متتالية سجل خلالها منذ انطلاق الموسم.

وفي موسم 2011-2012، سجل ميسي 3 أهداف في مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ثم أحرز هدفًا أمام بورتو في كأس السوبر الأوروبي، قبل أن يسجل هدفين في مواجهة فياريال بأولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني.

وفي الموسم التالي 2012-2013، واصل ميسي حضوره التهديفي المبكر، بعدما سجل هدفين أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، ثم أحرز هدفين آخرين في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد وأوساسونا.

رافينيا أمام فرصة لدخول التاريخ

ومع وصول رافينيا إلى 5 أهداف في أول 3 جولات من موسم 2026-2027، أصبح اللاعب البرازيلي على بعد خطوات من دخول قائمة استثنائية في تاريخ برشلونة.

وبعد تسجيله في ثلاث مباريات متتالية، سيكون التحدي المقبل أمام رافينيا هو مواصلة التسجيل في الجولة الرابعة، قبل أن يصبح على موعد مع معادلة إنجاز تاريخي نادر تحقق على مدار تاريخ النادي الكتالوني.

رافينيا برشلونة لامين يامال الدوري الإسباني ميسي

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