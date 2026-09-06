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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوبة مكملتش| تفاصيل حبس سيدة تعدت على جارتها بسلاح أبيض في القاهرة

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على جارتها بسلاح أبيض في القاهرة.

تفاصيل القضية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله إحدى الفتيات من قيام جارتها بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها، لخلافات بينهما لتقدم زوج جارتهما لخطبتها، وقيامها بتحرير محضر كيدى ضدها بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 أغسطس المنقضى، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين طرف أول: (الظاهرة بمقطع الفيديو، ووالدتها "مصابتان بجروح متفرقة")، وطرف ثان: (ربة منزل، وابنتها "إحداهما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة")، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، تعدين خلالها على بعضهن بالضرب، واستخدمت ربة المنزل من الطرف الثانى سلاحا أبيض لخلافات بينهن لتقدم زوجها لخطبة الأولى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبادلون الاتهامات فيما بينهن لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة جهات التحقيق المختصة بالقاهرة سلاح أبيض

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