بسبب مرضها.. منشور مؤثر من جميلة عزيز لجمهورها

نشرت الفنانة جميلة عزيز رسالة مؤثرة إلى جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة الدعاء لها.

وقالت جميلة عزيز: يا رب خفف عني وجعي وهمي وألمي، وحدك تعلم بحالي وما يجري بنفسي ويؤلمني، اجعلني بك أقوى يا رب وبالله عليكم الدعاء لي من قلبكم الطيب، ولكم بمثل ما دعوتم، اللهم آمين».

جميلة عزيز تكشف عن مرضها

من ناحية أخرى قالت جميلة عزيز في تصريحات لصدى البلد الحمد لله خلصت الكيميائي، ولسه باخد علاج ، وهعمل فحوصات علشان أطمن ادعولي.

ووجهت الفنانة جميلة عزيز الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

وأضافت الفنانة جميلة عزيز: “أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي ، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي”.