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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري القليوبية: تحصين 81 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة ضد الحمى القلاعية

الحمي القلاعية
الحمي القلاعية
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي أطلقتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 81000 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز محافظة القليوبية.


وقال مدير الطب البيطري بالقليوبية، أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور هاني شمس الدين، أن فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع أنحاء المحافظة ،مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات، موضحا أن مديرية الطب البيطري بالقليوبية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى بجميع أنحاء محافظة القليوبية.
وأوضح، أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.
وناشد مدير الطب البيطري بالقليوبية، جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

القليوبية محافظة القليوبية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية الطب البيطري بالقليوبية الحمي القلاعية

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