باروكة وشعر داكن.. ترامب يشعل مواقع التواصل بإطلالة وتسريحة جديدة

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دائرة الضوء بإطلالة مختلفة لافتة، بعد ظهوره بتسريحة شعر داكنة تشبه الباروكة أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، وذلك بعد أيام قليلة من نفيه ارتداء شعر مستعار.

ظهور ترامب بإطلالة جديدة يشعل السخرية على مواقع التواصل

تسريحة ترامب الجديدة

وظهر ترامب، 80 عاماً، يوم الجمعة في قاعدة موريستاون بولاية نيوجيرسي قبل توجهه لقضاء عطلة عيد العمال في ناديه للجولف ببيدمينستر.

وتبدل لون شعره الأشقر الذهبي المعتاد إلى بني داكن، مع تغطية جانبية لفروة الرأس على نحو غير معتاد، ما أثار موجة تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر مرة أثارت فيها إطلالة ترامب جدلاً قبل أسابيع، خلال كلمة ألقاها في كازينو "ريد روك" بمدينة لاس فيجاس، حيث بدا شعره الأشقر الكثيف واللامع محط اهتمام الحاضرين أكثر من مضمون الخطاب.

ترامب يتخلى عن لون شعره الذهبي المعتاد

سخرية واسعة على منصة "إكس"

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عينة من التعليقات الساخرة التي اجتاحت منصة "إكس" عقب ظهوره الأخير.

وكتب أحد المستخدمين: "يبدو أنه استعارها من مقدم برامج ألعاب من السبعينيات".

فيما علق آخر: "ربما لم يكن هناك وقت كافٍ لصبغ وتصفيف شعره. لا بد أن هذه هي الباروكة الجديدة".

وسخر ثالث قائلاً عن أحد العسكريين المرافقين للرئيس: "أرتدي الزي الرسمي وأحافظ على وجهي جامداً بعد رؤية تلك التسريحة!".

صورة أرشيفية لترامب

كاتب سيرته يكشف "صندوق أدوات الشعر"

وجاءت الإطلالة الجديدة بعد أيام من تكهنات حول لجوء ترامب إلى قطعة شعر أو باروكة، عقب ظهوره في لاس فيجاس.

وكشف مايكل وولف، كاتب سيرة ترامب، في بودكاست "داخل رأس ترامب" أن الرئيس لا يسافر أبداً دون "حقيبة أدوات الشعر" الخاصة به، والتي تضم درجات مختلفة من رقع الشعر ومواد التصفيف.

وقال وولف: "لديه شخص يرافقه دائماً لحمل هذه المجموعة. كان هناك عدة أشخاص على مر السنوات السياسية تولوا هذه المهمة".

وأضاف أن ترامب يتولى بنفسه الكثير من تفاصيل هندامه. وكان قد صرح في مؤتمر العمل السياسي المحافظ عام 2018 في ماريلاند: "أحاول جاهداً إخفاء بقعة الصلع خاصتي يا جماعة. أعمل بجد على ذلك".

وفي العام نفسه، أكد طبيبه أنه يتناول دواءً لعلاج الصلع الوراثي عند الرجال، بحسب "يو إس إيه توداي".

صورة أرشيفية لترامب

سر إيفانكا و"التسريحة الجديدة"

وبحسب وولف، تعود قصة "حقيبة الشعر" إلى فترة الولاية الأولى لترامب، عندما كانت ابنته إيفانكا تعمل كمساعدة مقربة له.

ووصف في كتابه "النار والغضب" كيف تحدثت إيفانكا عن الوقت الطويل الذي يستغرقه تصفيف شعر والدها: "كان عليه أن ينفشه بطرق معينة، ويسحبه بطرق معينة، حتى يحصل في النهاية على هذه التسريحة الرائعة في الأعلى".

ولا تزال إطلالة ترامب الجديدة تتصدر النقاش على وسائل التواصل، بين من يراها تغييراً في المظهر، ومن يعتبرها تأكيداً لشائعات ارتدائه شعراً مستعاراً “باروكة”.