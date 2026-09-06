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3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

عداد كهرباء
عداد كهرباء
محمود زيدان

أكد المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع، أن وزارة الكهرباء تكثف جهودها لضبط منظومة توزيع الكهرباء وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين، مؤكدًا حسم عدد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقيقة سحب عدادات الكهرباء الخاصة بالمسافرين إلى الخارج، وضوابط الخصم الآلي عند شحن العدادات مسبقة الدفع.

 أوضح الدستاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قطاع الكهرباء يسير بخطى سريعة لتسوية أوضاع المباني المتصالح عليها، مشيرًا إلى استهداف تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية رسمية.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تمكنت بالفعل من تغيير نحو 605 آلاف عداد حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 50%، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني الموحد بين المرافق أتاح إتمام إجراءات التحويل فور صدور شهادة التصالح رسميًا، دون حاجة المواطن إلى التوجه إلى شركة الكهرباء، باستثناء الحضور لاحقًا لتوقيع العقد.

منع إصدار فواتير دون صورة حقيقية للعداد

وفيما يتعلق بالقضاء على القراءات العشوائية، شدد نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع على وجود تعليمات صارمة بعدم طباعة أو إصدار أي فاتورة كهرباء دون وجود صورة فوتوغرافية حقيقية وموثقة للعداد.

وأوضح أن شركة خارجية متخصصة تتولى مهام تصوير العدادات وجمع القراءات ميدانيًا، بالتوازي مع تشكيل فرق تفتيش لمراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها للواقع، بما يضمن دقة المحاسبة.

حقيقة سحب عدادات المغتربين

وحول ما تردد بشأن مصادرة أو سحب عدادات الكهرباء الخاصة بالمغتربين، نفى الدستاوي هذه الأنباء، واصفًا إياها بـ«الشائعات المضللة»، مؤكدًا عدم رفع أو سحب أي عداد بسبب عدم شحنه لفترات طويلة خلال سفر صاحبه إلى الخارج.

وأشار إلى أن الالتزام المالي للمواطن المغترب يقتصر على سداد مقابل الخدمة الثابت شهريًا، طالما لم يسجل العداد استهلاكًا فعليًا للتيار الكهربائي.

38 مليون مشترك موزعين على 7 شرائح

وفيما يتعلق بشرائح استهلاك الكهرباء، أوضح الدستاوي أن عدد المشتركين في القطاع المنزلي يبلغ نحو 38 مليون مشترك، تتوزع استهلاكاتهم على 7 شرائح.

وقال إن الدولة تتحمل نحو 75% من التكلفة الفعلية لاستهلاك الشريحة الأولى، التي تصل إلى 50 كيلوواط، فيما يدفع المواطن نحو 25% فقط من التكلفة.

وأضاف أن الدعم الحكومي يستمر بدرجات متفاوتة حتى الشريحة السادسة، بنسبة تصل إلى 12%، بينما لا تحصل الشريحة السابعة، التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلوواط، على أي دعم.

وأشار إلى أن نسبة المشتركين ضمن الشريحة السابعة لا تتجاوز 2% من إجمالي المشتركين.

3 حالات للخصم الآلي عند شحن العداد

واختتم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع حديثه بالكشف عن أسباب الخصم الآلي عند شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، موضحًا أن هذه الأجهزة تعمل وفق نظام إلكتروني مغلق ولا تخضع لتدخل أو تلاعب بشري.

وأوضح أن الاستقطاعات تتم في 3 حالات رئيسية، تشمل خصم الأقساط الشهرية المستحقة لسداد قيمة العداد، أو تحصيل مقابل الخدمة الثابت المتراكم نتيجة عدم الشحن لعدة أشهر، أو إجراء تسوية مالية لفروق الدعم عند تجاوز استهلاك المشترك حاجز 650 كيلوواط وانتقاله إلى شريحة استهلاكية أعلى.

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