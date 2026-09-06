نتنياهو: سنسقط النظام الإيراني.. والسبب خوف مزعوم من النووي

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة i24News نُشرت يوم السبت على أن بلاده ستسقط النظام الإيراني.

وزعم نتنياهو أن أمن إسرائيل مهددٌ بسبب برنامج إيران النووي.

وادعى نتنياهو أن "80% إلى 90% من العمل" للقضاء على برنامجها النووي قد أُنجز، لكنه أشار إلى أنه "لا بد من إكمال ما تبقى".

وعلاوة على ذلك، أصر نتنياهو على أهمية هزيمة إيران، التي تعتبر "رأس الأخطبوط" و"محور الشر"، في إشارة إلى جماعاتها المسلحة المزعومة، مثل حماس وحزب الله.

ولاتزال أعمال الإبادة الجماعية والتخريب والقتل وانتهاك سيادة الدول، ممارسات إسرائيلية يومية مستمرة في الإقليم ضد الدول العربية، بداية من فلسطين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى لبنان وسوريا.