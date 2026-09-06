إشادة برلمانية برقمنة الخدمات الطبية ودعم ملايين المُستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

أشاد نواب بنتائج أداء إدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مؤكدين أن الأرقام المعلنة تعكس توسع الدولة في تقديم الخدمات الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أشاد نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما حققته إدارة المجالس الطبية المتخصصة من نتائج خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة تعكس حجم الجهد المبذول لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاق وصولها إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال في تصريحات خاصة إن التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل المنظومة الصحية أصبح ضرورة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، مشيرًا إلى أن إجراء أكثر من 52 ألف مناظرة طبية عن بُعد يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لما توفره الخدمات الرقمية من وقت وجهد على المرضى وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

نجاح منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف أن نجاح منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة في إجراء الكشف الطبي ومناظرة أكثر من 210 آلاف حالة يعكس أهمية توظيف الحلول التكنولوجية في إدارة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، بما يساعد على سرعة إنجاز الإجراءات وضمان وصول المزايا والخدمات إلى مستحقيها.

وأكد عضو لجنة الصحة أن تطوير منظومة المجالس الطبية المتخصصة يجب أن يستمر بالتوازي مع تعزيز البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تحقيق التكامل بين الخدمة الطبية والتحول الرقمي.

وأشار النائب إلى أهمية استمرار الدولة في دعم العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل استفادة أكثر من 2.6 مليون مريض وإصدار نحو 3 ملايين قرار علاجي خلال أول 8 أشهر من العام، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة هذه الخدمات وتطوير آليات تقديمها يمثلان محورًا رئيسيًا في تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد العطار على ضرورة مواصلة تقييم الخدمات الرقمية وتطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة ودقة البيانات، وصولًا إلى منظومة صحية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

أشادت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن نتائج أداء إدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مؤكدة أن حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، والذي تجاوز 25.2 مليار جنيه، يعكس اهتمام الدولة المستمر بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت فؤاد في تصريحات خاصة إن استفادة أكثر من 2.6 مليون مريض من خدمات العلاج على نفقة الدولة، وإصدار ما يقرب من 3 ملايين قرار علاجي خلال 8 أشهر، يمثلان مؤشرًا مهمًا على اتساع نطاق مظلة الحماية الصحية والاجتماعية، ويؤكدان أن دعم المريض المصري يمثل أولوية أساسية في منظومة الدولة للرعاية الصحية.

الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم

وأضافت أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم يمثل جانبًا مهمًا من جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التوسع في خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة وتسهيل إجراءات الكشف الطبي أمام اللجان المختصة، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم والخدمات المقررة لهم دون تعقيدات أو مشقة.

وأكدت عضو لجنة الصحة أن استمرار تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب أن يتزامن مع رفع كفاءة الخدمات الطبية وسرعة إصدار القرارات العلاجية، بما يضمن حصول المريض على الخدمة في الوقت المناسب، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

التوسع في الحلول الرقمية

وثمنت النائبة جهود وزارة الصحة في التوسع في الحلول الرقمية والخدمات الطبية عن بُعد، معتبرة أن الرقمنة تمثل خطوة مهمة لتقليل معاناة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، مؤكدة أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وجودة الخدمة.