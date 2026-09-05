برلماني: رقمنة الخدمات الطبية خطوة مهمة لتقليل معاناة المواطنين وتحسين كفاءة المنظومة الصحية

أشاد نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما حققته إدارة المجالس الطبية المتخصصة من نتائج خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة تعكس حجم الجهد المبذول لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاق وصولها إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال في تصريحات خاصة إن التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل المنظومة الصحية أصبح ضرورة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، مشيرًا إلى أن إجراء أكثر من 52 ألف مناظرة طبية عن بُعد يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لما توفره الخدمات الرقمية من وقت وجهد على المرضى وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

نجاح منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف أن نجاح منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة في إجراء الكشف الطبي ومناظرة أكثر من 210 آلاف حالة يعكس أهمية توظيف الحلول التكنولوجية في إدارة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، بما يساعد على سرعة إنجاز الإجراءات وضمان وصول المزايا والخدمات إلى مستحقيها.

وأكد عضو لجنة الصحة أن تطوير منظومة المجالس الطبية المتخصصة يجب أن يستمر بالتوازي مع تعزيز البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تحقيق التكامل بين الخدمة الطبية والتحول الرقمي.

وأشار النائب إلى أهمية استمرار الدولة في دعم العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل استفادة أكثر من 2.6 مليون مريض وإصدار نحو 3 ملايين قرار علاجي خلال أول 8 أشهر من العام، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة هذه الخدمات وتطوير آليات تقديمها يمثلان محورًا رئيسيًا في تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد العطار على ضرورة مواصلة تقييم الخدمات الرقمية وتطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة ودقة البيانات، وصولًا إلى منظومة صحية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.