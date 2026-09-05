برلماني: اتصال الرئيس السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة والرياض، والتي تُشكل صمام الأمان والركيزة الأساسية لحماية الاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن حرص الرئيس السيسي على تقديم التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي يُجسد الخصوصية التي تتميز بها العلاقات المصرية السعودية، ويؤكد على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع القيادتين والشعبين.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن تشديد الرئيس السيسي على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يُمثل امتدادًا حتميًا للأمن القومي المصري، يرسخ العقيدة السياسية الثابتة للقاهرة، ويتصدى لكافة محاولات المساس باستقرار الخليج العربي والمنطقة، موضحًا أن التوافق المصري السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن يعكس وعيًا استراتيجيًا بمخاطر التوتر الحاضر، لا سيما أثره المباشر على حركة التجارة الدولية، وأمن سلاسل الإمداد، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات

وأوضح أن التأكيد المتبادل على تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات رفيعة المستوى يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين ويحقق تطلعات الشعبين نحو الرخاء والازدهار، مؤكدًا أن المرحلة الحرجة التي تكتنف الشرق الأوسط تتطلب التماسك الشديد والتنسيق الأعلى بين القطبين الكبيرين؛ مصر والسعودية، للحد من فتيل الأزمات وتجنب حروب واسعة النطاق.

وشدد على أن التضامن بين القاهرة والرياض ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لحماية المقدرات العربية وصياغة معادلة أمن واستقرار شاملة بالمنطقة.