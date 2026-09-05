قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اتصال الرئيس السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
محمد الشعراوي

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة والرياض، والتي تُشكل صمام الأمان والركيزة الأساسية لحماية الاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن حرص الرئيس السيسي على تقديم التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي يُجسد الخصوصية التي تتميز بها العلاقات المصرية السعودية، ويؤكد على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع القيادتين والشعبين.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن تشديد الرئيس السيسي على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يُمثل امتدادًا حتميًا للأمن القومي المصري، يرسخ العقيدة السياسية الثابتة للقاهرة، ويتصدى لكافة محاولات المساس باستقرار الخليج العربي والمنطقة، موضحًا أن التوافق المصري السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن يعكس وعيًا استراتيجيًا بمخاطر التوتر الحاضر، لا سيما أثره المباشر على حركة التجارة الدولية، وأمن سلاسل الإمداد، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

 تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات 

وأوضح أن التأكيد المتبادل على تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات رفيعة المستوى يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين ويحقق تطلعات الشعبين نحو الرخاء والازدهار، مؤكدًا أن المرحلة الحرجة التي تكتنف الشرق الأوسط تتطلب التماسك الشديد والتنسيق الأعلى بين القطبين الكبيرين؛ مصر والسعودية، للحد من فتيل الأزمات وتجنب حروب واسعة النطاق.

وشدد على أن التضامن بين القاهرة والرياض ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لحماية المقدرات العربية وصياغة معادلة أمن واستقرار شاملة بالمنطقة.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ البرلمان محمد بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

الهاتف

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: يجب نشر ثقافة الرضا بين الناس وعدم الانشغال بما في أيدي الآخرين

الطالب مهند

قصته هزت القلوب.. حكاية مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد| فيديو

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد