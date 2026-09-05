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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 6-9-2026 علي مستوى السوق الرسمية.

العملات الأجنبية

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية استقرارا دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل .

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 50.87 جنيها للشراء و 51.01 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 59.02 جنيها للشراء و 59.19 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 68.62 جنيها للشراء و 68.85 جنيها للبيع .

سعر الدولار الكندي 

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.84 جنيها للشراء و 36.96 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.89 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي 

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيها للشراء و5.48 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي 

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.3 جنيها للشراء و5.32 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.85 جنيها للشراء و 63.04 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.52 جنيها للشراء و32.63 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.57 جنيها للشراء و 36.68 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ اليوان الصيني 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.

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