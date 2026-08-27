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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك والدولار واليورو الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الخميس 27-8-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك.

العملات الأجنبية تستقر

وثبت سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الأربعاء.

العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء و 50.28  جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 58.48 جنيه للشراء و 58.65 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.3 جنيه للشراء و 68.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.15 جنيه للشراء و 36.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.36 جنيه للشراء و5.38 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.28 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.34 جنيه للشراء و 62.52 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36 جنيها للشراء و 36.11 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء و 748 جنيها للبيع.

مال واعمال البنك المركزي المصري سعر العملات الأجنبية سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الإسترليني العمل في البنوك

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