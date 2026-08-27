ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك والدولار واليورو الآن

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الخميس 27-8-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك.

العملات الأجنبية تستقر

وثبت سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الأربعاء.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 58.48 جنيه للشراء و 58.65 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.3 جنيه للشراء و 68.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.15 جنيه للشراء و 36.26 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.82 جنيه للشراء و 7.84 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.36 جنيه للشراء و5.38 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.28 جنيه للشراء و 5.29 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.34 جنيه للشراء و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36 جنيها للشراء و 36.11 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء و 748 جنيها للبيع.