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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إرساء «ضوابط للذكاء الاصطناعي»

وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
أ ش أ

دعا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم /الخميس/، إلى إرساء ما وصفه بـ«ضوابط للذكاء الاصطناعي»، تقوم، على وجه الخصوص، على تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ومراقبتها بعد بدء تشغيلها، والإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعلومات بين الدول.

وقال بارو- في كلمة ألقاها خلال الجامعة الصيفية التي ينظمها اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميديف» في ملعب رولان جاروس بالعاصمة باريس- إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يخضع هو الآخر للمساءلة، مؤكدا أن الهدف لا يتمثل في تقييد الابتكار أو إبطاء التقدم أو تأخير انتشاره في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وإنما في تجنب أخطر مخاطره.

وأشار، في هذا السياق، إلى حوادث حديثة مرتبطة بنماذج تم تطويرها، للتدليل على مخاطر سيناريو قد تفلت فيه التكنولوجيا من سيطرة صانعيها.

واقترح الوزير الفرنسي أن تقوم هذه الضوابط على عدد من المبادئ البسيطة، تتمثل في التقييم قبل النشر، والمراقبة بعد النشر، والإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب «تبادل المعلومات بين الدول».

وأضاف أن هناك مجالا، بين ذكاء اصطناعي يتطور باستمرار ويُترك من دون ضوابط أو ضمانات، وبين ذكاء اصطناعي قائم على الرقابة، لـ«مسار ثالث» يتمثل في ذكاء اصطناعي محايد سياسيا، ويحترم تنوع الثقافات والكوكب والإنسان.

وأكد بارو، أن أوروبا تعتزم تجسيد هذا المسار، قائلا إنها تمتلك الإرادة، وإنها، رغم إدراكها لمواطن ضعفها، بدأت في توفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

ودافع وزير الخارجية الفرنسي كذلك عن تعزيز القدرات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، معترفا بأن أوروبا «تأخرت» في هذا المجال، إلا أنه شدد على أن هذا التأخر «يمكن تداركه».

وقال إن أوروبا أخفقت إلى حد كبير في مواكبة ثورة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الرقمية، وإن هناك من يرى أنها قد تخفق بشكل نهائي في ثورة الذكاء الاصطناعي بسبب نقص الإرادة والموارد الكافية، معتبرا أن هذه النظرة «صورة كاريكاتورية» يجب تجاوزها.

وأضاف: «لم يُحسم الأمر بعد، ولم تُحسم المنافسة»، مؤكدا أنه لا توجد «حتمية» لأن تستأثر بضعة احتكارات أجنبية، صينية أو أمريكية، بوعود الذكاء الاصطناعي والأرباح التي سيتيح تحقيقها.

وأوضح أن أوروبا تدرك تماما حجم الرهانات والجهود المطلوبة، وأنها تمتلك الإرادة للاضطلاع بها، وبدأت في توفير بعض الوسائل اللازمة لذلك.

وأشار إلى أنه خلال أقل من ثلاث سنوات، انتقلت أوروبا من منطق التنظيم، الذي قال إنهم كانوا قد انتقدوه، إلى منطق بناء القدرات والقوة.

واختتم وزير الخارجية الفرنسي كلمته بدعوة أوروبا إلى التحلي بالشجاعة، التي وصفها بأنها «أسمى وأنبل صور الروح الإنسانية».

وتتواصل، اليوم الخميس، فعاليات «لقاء رواد الأعمال في فرنسا» (REF)، وهو الموعد السنوي الكبير الذي ينظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميديف» مع انطلاق الموسم الاقتصادي والسياسي الجديد، ومن المقرر أن تختتم فعالياته بمناظرة تجمع أبرز المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.

جان نويل بارو الذكاء الاصطناعي الدول الابتكار التكنولوجيا

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