الداخلية حسمت الجدل.. شروط وحالات التنازل عن فرصة حج القرعة 1448هـ - 2027

حسمت وزارة الداخلية الجدل الدائر بين الفائزين بقرعة الحج، معلنة القواعد المنظمة والنهائية للتنازل عن فرصة حج القرعة لموسم 1448هـ / 2027م، حيث جاءت هذه الضوابط لتحدد بدقة الحالات الاستثنائية المسموح فيها بنقل الفرصة إلى الأقارب، وسط تأكيد صارم وحازم بحظر بيعها أو توريثها بأي شكل من الأشكال، ومع تزايد التساؤلات، تبرز أهمية التعرف على الشروط والإجراءات القانونية المعتمدة لضمان قبول الطلبات رسمياً دون مخالفة للتعليمات.

حالات التنازل عن حج القرعة 2027

لا يجوز للفائز بقرعة الحج بيع فرصته أو توريثها لشخص آخر، مهما كانت صلة القرابة بين الطرفين، بينما يسمح بالتنازل في حالات محددة، تشمل:

-تنازل الابن أو الابنة لأحد الوالدين أو العكس.

-تنازل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها.

-تنازل أحد الزوجين لوالد أو والدة الطرف الآخر.

شروط التنازل عن فرصة الحج

أكدت الإدارة العامة للشئون الإدارية، بوزارة الداخلية ضرورة توافر عدد من الشروط لقبول طلب التنازل عن فرصة الفوز بالحج، من بينها ما يلي:

- ألا يكون الفائز الأصلي من المستفيدين بحصة التزكية المخصصة لكبار السن، والتي تبلغ نسبتها 1%.

-كما يشترط أن يتمتع الشخص المتنازل إليه بحالة صحية جيدة، وألا يكون مصابًا بأي من الأمراض المحظورة.

- ضرورة ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

المستندات المطلوبة للتنازل عن الحج

تتضمن إجراءات التنازل تقديم طلب رسمي مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومن بينها ما يلي:

- شهادة الميلاد.

-صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- على أن تخضع المستندات للفحص والمعاينة من جانب الجهات المختصة قبل اعتماد طلب التنازل.

الأمراض المحظورة من أداء حج القرعة

-الفشل الكلوي الذي يتطلب جلسات غسيل كلوي منتظمة.

-تليف الرئة.

-الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

-الحالات المتقدمة من تليف الكبد.

-الأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تعيق الإدراك.

-الأمراض المصحوبة بإعاقات حركية شديدة.

-مرضى الزهايمر.

-الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

-السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

-حالات الحمل الخطر في أي مرحلة من مراحل الحمل.

طرق التقديم في حج القرعة

كانت وزارة الداخلية، قد أتاحت التقديم عبر ثلاثة طرق رئيسية:

- من خلال التوجه المباشر إلى أي قسم أو مركز شرطة بجميع المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة.

- ⁠ إلكترونيًا عبر الدخول على الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

- ⁠يمكن للمواطنين التسجيل عبر الخدمة الصوتية المخصصة لذلك من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي المعلن من الوزارة.