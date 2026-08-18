حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء

في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل إجراءات التقديم أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، أتاحت الوزارة عدة وسائل للتسجيل في حج القرعة، بما يمنح المتقدمين مرونة أكبر ويجنبهم عناء الانتقال أو الانتظار لفترات طويلة. ويمكن للمواطن اختيار الطريقة التي تناسبه، سواء من خلال التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة، أو التسجيل إلكترونيًا، أو استخدام الهاتف لتقديم الطلب.



3 وسائل متاحة للتقديم في حج القرعة

حددت وزارة الداخلية ثلاث طرق رئيسية أمام الراغبين في التقدم لحج القرعة، وذلك لتوفير أكثر من خيار أمام المواطنين.

وتأتي الطريقة الأولى من خلال التقديم الورقي، حيث يمكن للمواطن التوجه شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة تابع لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، دون اشتراط الالتزام بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي. ويتيح ذلك للمتقدم اختيار القسم أو المركز الأنسب له من الناحية الجغرافية.

أما الطريقة الثانية فهي التقديم الإلكتروني، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، ثم استكمال النموذج الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

وتوفر الوزارة كذلك طريقة ثالثة للتسجيل عن طريق الهاتف، إذ يمكن للمواطن الاتصال بالرقم المخصص لتلقي طلبات حج القرعة وهو 0227983000، ثم إملاء البيانات المطلوبة عبر الخدمة الهاتفية المخصصة لذلك.



بيانات أساسية يجب إدخالها بدقة

وتشدد إجراءات التقديم على ضرورة تحري الدقة عند تسجيل البيانات، خاصة أن المعلومات المدخلة تمثل الأساس في استكمال إجراءات الطلب.

ويتعين على المتقدم تسجيل الاسم كاملًا ورقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، على أن تكون البطاقة سارية. كما يجب إدخال رقم الهاتف المحمول الشخصي، باعتباره وسيلة أساسية للتواصل مع المتقدم، إلى جانب تسجيل رقم هاتف آخر لأحد الأقارب لاستخدامه عند الضرورة.

كما يتضمن الطلب بيانًا تفصيليًا بالحالة الصحية للمتقدم، مع توضيح أي أمراض أو مشكلات صحية يعاني منها، بما يساعد على استكمال البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للحاج.

بيانات المرافق وإثبات صلة القرابة

وفي حال وجود مرافق، يجب تسجيل بياناته كاملة، وتشمل الرقم القومي ورقم الهاتف والحالة الصحية، إلى جانب تقديم المستند الذي يثبت صلة القرابة بين المتقدم والمرافق، وذلك في حدود درجات القرابة المسموح بها حتى الدرجة الرابعة.

وتأتي هذه البيانات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضمان وضوح المعلومات الخاصة بالمتقدم والمرافق منذ بداية عملية التسجيل.

طرق سداد قيمة طلب حج القرعة

وتختلف طريقة سداد قيمة طلب حج القرعة بحسب وسيلة التقديم التي اختارها المواطن. ففي حالة الطلبات الورقية، يتم سداد قيمة الطلب داخل أقسام الشرطة وفق الإجراءات المحددة.

أما المتقدمون من خلال الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية، فيتم سداد قيمة الطلب باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، لتكتمل بذلك إجراءات التسجيل.



الدخول في القرعة الإلكترونية

وبعد استيفاء البيانات المطلوبة وسداد قيمة الطلب وفق الطريقة المحددة، يدخل الطلب في القرعة العلنية الإلكترونية التي تُجرى للمتقدمين وفق المحافظة التابعة لمحل إقامة المتقدم.

وتأتي إتاحة هذه الوسائل المتعددة في إطار العمل على تبسيط إجراءات التقديم، ومنح المواطنين فرصة اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة لهم، سواء بالتسجيل المباشر من خلال أقسام الشرطة أو عبر الوسائل الرقمية والهاتفية.

وتؤكد تعدد طرق التقديم في حج القرعة توجه وزارة الداخلية إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، خاصة مع إتاحة التسجيل من خلال الوسائل التقليدية والرقمية والهاتفية.