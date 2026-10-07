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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة مرتقبة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة.. تفاصيل

الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن استقالة مرتقبة داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معلوماتي.. استقالة أحد أعضاء لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري خلال وقت قريب»، دون الكشف عن اسم العضو أو أسباب الاستقالة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2026-2027.

ويضم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية كلًا من جمال الغندور وسمير عثمان نائبين لرئيس اللجنة، إلى جانب محمود عاشور ووجيه أحمد ضمن الأعضاء.

وتعمل اللجنة على تطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تقييم الأداء وتوحيد الرؤية في الحالات التحكيمية، وذلك ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمنظومة التحكيم المصري.

وتأتي هذه التطورات داخل لجنة الحكام قبل أيام من القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

وتُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لمناقشة أبرز أحداث المباراة وتحليل أداء الفريقين.

لجنة الحكام احمد عبد الباسط اتحاد الكرة استقالة

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