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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح: نسعى لاستقدام حكم من النخبة لمواجهة الأهلي وبيراميدز

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، آخر تطورات اختيار الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن اللجنة لم تحسم اسم الحكم حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات بشأن الطاقم الأنسب لإدارة اللقاء.

الأهلي

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن لجنة التحكيم لم تستقر بشكل نهائي على الحكم الذي سيدير مواجهة الأهلي وبيراميدز، موضحًا أن هناك تحركات لاختيار طاقم يتمتع بالمستوى والخبرة المطلوبين.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لاستقدام حكم من حكام النخبة، بما يتناسب مع أهمية المباراة وقوة المنافسة بين الفريقين، مؤكدًا حرصها على توفير أفضل طاقم تحكيمي ممكن.

الاهلي الزمالك منتخب مصر منتخب الوطني

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