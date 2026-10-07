إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تحركات النادي الأهلي لحسم صفقة حسام عبدالمجيد، مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي بدأ التحرك لحسم صفقة ضم حسام عبدالمجيد، مدافع منتخب مصر المحترف في الدوري البلغاري".

وأضاف: "مصدر لـ ستاد مصر أكد أن حسام عبدالمجيد تصدر حسابات الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "المصدر أكد أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، غير متحمس للتعاقد مع أي مدافع محلي، وهو ما دفع النادي لتكثيف تحركاته نحو حسام عبدالمجيد".

وأوضح: "وسيط مقرب من إدارة الأهلي بدأ بالفعل في التفاوض مع حسام عبدالمجيد، وجس نبض اللاعب بشأن إمكانية الانتقال إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل".

وكشف زيدان: "الوسيط نجح في تقريب وجهات النظر مع حسام عبدالمجيد، وأقنع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدوري البلغاري في يناير، مع إبقاء الأمر في إطار من السرية خلال الفترة الحالية".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الأهلي يخطط لحسم صفقة حسام عبدالمجيد من لودوجوريتس، ورصد 1.5 مليون يورو لإتمام الصفقة، على أن يتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها خلال شهر ديسمبر المقبل".