70 مليون جنيه في الموسم.. عرض أهلي بنغازي لخطف ياسر إبراهيم

كشف أحمد المصري، مراسل قناة «أون سبورت»، عن آخر تطورات موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق ومشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال المصري خلال برنامج «من بدري»، إن ياسر إبراهيم تلقى عرضًا من نادي أهلي بنغازي الليبي، براتب يصل إلى 70 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن وسيط الصفقة هو نفس وكيل صفقة انتقال أحمد فتوح.

وأوضح أن ياسر إبراهيم سينضم إلى التدريبات الجماعية للأهلي يوم الجمعة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك أصبحت كبيرة، في ظل محاولاته للحاق بالمباراة.

وأضاف مراسل «أون سبورت» أن الأهلي يدرس إمكانية بيع الأشهر الستة المتبقية في عقد ياسر إبراهيم، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة، وسط ترقب لموقف ياسر إبراهيم النهائي من المشاركة، خاصة في ظل أهمية اللقاء للفريقين.