ناقد رياضي: ياسر إبراهيم لن يلحق بقمة الأهلي والزمالك.. وهادي رياض ومرعي الأقرب للمشاركة|فيديو

أكد عمرو ثروت، الناقد الرياضي، غياب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة.

وقال عمرو ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «ياسر إبراهيم لن يلحق بمباراة القمة بسبب الإصابة».

وأضاف “ثروت” أنه «الأقرب حتى الآن للتواجد في خط دفاع الأهلي خلال مباراة القمة هما هادي رياض وياسين مرعي».

وتابع قائلًا: «أشرف داري في الصورة، ولكن لا يمكن أن يبدأ مباراة القمة أمام الزمالك وفقًا لرؤية الجهاز الفني».