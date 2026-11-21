أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، أن المحافظة تشارك في مسيرة التنمية الوطنية في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية ، إلى جانب دعم الإستثمار وتنمية رأس المال البشرى.

جاء ذلك على هامش مشاركة محافظ أسوان في افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تحت عنوان " إعادة تعريف القواسم المشتركة العالمية: فاعلية أفريقيا في عصر التحولات والإضطراب" ،

وقال لاشين، إن جهود التنمية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والحرف والفنون الشعبية ، ودعم السياحة المجتمعية وتوفير فرص العمل ، لافتاً إلى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم المشروعات والاستثمارات وإنما بمدى انعكاسها على تحسين جودة حياة المواطنين وتوسيع الفرص أمامهم.

وأعرب عن ترحيبه بضيوف المنتدى على أرض مصر وزهرة الجنوب ، مؤكداً أن أسوان تمثل عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين ملتقى للحضارات والثقافات، وجسراً للتواصل بين الشعوب، وبوابة تاريخية تربط مصر بجبال النوبة وحوض النيل وعمق القارة الإفريقية .

وأشار إلى أن هوية عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية إرتبطت دائماً بالتجارة والتبادل الثقافي والاقتصادي حيث لم تكن مجرد حدود جغرافية بل مساحة للقاء وتبادل المعارف وبناء العلاقات الإنسانية وهو ما يعكس أهمية الترابط والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الراهنة .. مؤكداً أن السلام والأمن والتنمية منظومة متكاملة يعزز كل منها الآخر بما يتطلب تحويل الحوارات والرؤى الإستراتيجية إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة تخدم المجتمعات.



وتابع المحافظ أن رؤية أسوان 2040 تستهدف تعزيز مكانة المحافظة باعتبارها بوابة مصر الجنوبية إلى أفريقيا،ومنصة إقليمية للترابط القارى والتجارة والاستثمار والتعاون من خلال تطوير الممرات اللوجستية والبنية التحتية وتعزيز حركة التجارة عبر الحدود.



وأشار إلى أن هذه الرؤية تقوم على ربط الأسواق ومراكز الإنتاج ، وخفض تكاليف وزمن نقل السلع ، وجذب الإستثمارات، ودعم سلاسل القيمة والإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والاستقرار.



وأضاف لاشين أن رؤية أسوان 2040 تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحويل الموقع الجغرافي للمحافظة إلى قيمة اقتصادية وفرص استثمارية وشراكات تنموية عابرة للحدود.



وأعرب محافظ أسوان عن تطلعه لأن تسفر مناقشات المنتدى عن أفكار عملية وشراكات أقوى ومسارات قابلة للتنفيذ، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح فعاليات المنتدى وإقامة الوفود المشاركة.



ودعا المحافظ الضيوف إلى اكتشاف أسوان والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وسياحية، وما يتميز به أبناؤها من أصالة وكرم ضيافة لتظل المحافظة مساحة للتلاقي بين الشعوب والأمم ، ومنطلقاً لتعزيز التعاون والسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا والعالم.