فوز ثمين لإنجلترا على «تشيكيا» في ليلة تاريخية لـ «هاري كين»

حقّق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره منتخب تشيكيا (3-0) في ليلة تاريخية لنجم "الأسود الثلاثة" هاري كين.

وبات المنتخب الإنجليزي على أعتاب العبور إلى ربع النهائي بفوزه على نظيره التشيكي بثلاثية نظيفة الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وشهدت موقعة "ملعب ويمبلي" معادلة القائد هاري كين الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إنجلترا للرجال والمُسجل باسم بيتر شيلتون برصيد 125 مباراة.

وبصم “كين” على ثنائية في شباك تشيكيا (40 و57) فيما جاء الهدف الآخر عبر التشيكي فلاديميلر كوفال بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (27).

وبهذا الانتصار رفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إسبانيا المتصدّرة والتي ضمنت العبور إلى ربع النهائي وست نقاط أمام كرواتيا الثالثة.

أمّا “تشيكيا” فقد واصلت رحلة البحث عن أولى نقاطها.