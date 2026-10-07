مفيش ملف نفعوا فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على إدارة القلعة البيضاء

علق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، على أزمة حسام عبدالمجيد لاعب الفريق السابق، مع النادي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، والتي شهدت تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «العيب على حسام عبدالمجيد عشان الزمالك هو اللي عملك في ما ينفعش تعمل كده، ولا العيب في الإنسان ده ومجلس الإدارة اللي مفيش أي ملف نفعوا في كله مشاكل وغرامات؟ آه معلش واللغة كمان مش بيعرفوا فرنساوي.. العيب في مين؟».

تأتي تصريحات نجم الزمالك السابق بعدما أرسل شقيق حسام عبدالمجيد إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك، للمطالبة بسداد المستحقات المالية الخاصة باللاعب، ومنح النادي مهلة 10 أيام من أجل صرف المبلغ المستحق قبل اتخاذ خطوات أخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف الزمالك من مستحقات حسام عبدالمجيد، في ظل وجود خلاف حول القيمة النهائية للمبلغ المستحق، والخصومات الموقعة على اللاعب.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، قد يلجأ حسام عبدالمجيد إلى «فيفا» للمطالبة بمستحقاته المالية، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب مسيرته خارج صفوف الزمالك.