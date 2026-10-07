الاتحاد السكندري يغادر إلى سوريا للمشاركة في بطولة دمشق الدولية للسلة

غادر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، القاهرة في طريقها إلى سوريا، للمشاركة في منافسات بطولة دمشق الدولية الودية للأندية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة "زعيم الثغر" مطار القاهرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على أن تتوجه إلى بيروت أولًا، قبل استكمال رحلتها إلى سوريا.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري المشاركة في البطولة 15 لاعبًا، وهم: علي أحمد، محمد طه، ياسر صالح، يوسف شوشة، باسم الليثي، عبد الرحمن خالد، يوسف رفعت، أحمد ريحان، أنس أسامة، مصطفى مكاوي، ياسين ياسر، زياد أبو العنين، مهاب رفعت، رامي مجدي، وأحمد عرابي.

ويخوض الاتحاد السكندري منافسات البطولة إلى جانب 9 فرق أخرى، هي الزمالك المصري، والاتحاد الليبي، والنصر الإماراتي، والشارقة الإماراتي، والمنتخب الأولمبي السوري، والجيش السوري، والوحدة السوري، والأنترانيك اللبناني، وNSA اللبناني.

وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري في البطولة ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة فنية من المباريات الودية ورفع جاهزية اللاعبين.