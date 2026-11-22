نظمت كلية التجارة جامعة المنصورة فعاليات التوعية المالية والمصرفية لشهر نوفمبر 2026، ضمن أنشطة نموذج النظام المصرفي المصري، الذي يُنفذ للعام الرابع عشر على التوالي بالجامعات المصرية، وللعام الخامس بكلية التجارة بجامعة المنصورة، بمشاركة بنك مصر، وذلك في إطار فعاليات البنك المركزي المصري.

وأُقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد مطاوع عميد كلية التجارة، والدكتورة منى سامي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الفعاليات برنامجًا تدريبيًا قدمه محاضرون متخصصون من بنك مصر، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة العمل المصرفي، وتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية، وإعدادهم للعمل في القطاع المصرفي، إلى جانب تعريفهم بالخدمات المالية الحديثة والتطورات التي يشهدها القطاع في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وشمل البرنامج محاضرة تدريبية تناولت الإطار العام للتأهيل للعمل المصرفي في ظل التحول الرقمي، ومنتجات التكنولوجيا المالية الموجهة للشباب، ودورها في تطوير الخدمات المصرفية وتيسير حصول العملاء عليها.

واستُكملت الفعاليات بتدريب عملي داخل فرع بنك مصر بالمنصورة، خاض خلاله الطلاب تجربة تحاكي طبيعة العمل داخل الفروع المصرفية، من خلال تبادل الأدوار مع موظفي البنك؛ حيث قام الطلاب بدور موظفي البنك، بينما أدى الموظفون دور العملاء، بما أتاح للطلاب التعرف عن قرب على طبيعة المعاملات المصرفية اليومية، واكتساب مهارات التعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية.