تفقد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، حديقة عروس النيل "فريال" بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، للوقوف على أفضل السبل للبدء في أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتجميل المدن والمراكز، وتوفير حدائق عامة ومتنزهات تمثل متنفسًا ترفيهيًا للأسر والمواطنين.

وأوضح أن أعمال تطوير الحديقة تستهدف إعادة الحديقة إلى مكانتها كمتنفس ترفيهي لأبناء المنصورة والمناطق المجاورة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال بأسلوب حضاري يليق بالمكان، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان، بما يتيح للمواطنين قضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة.

ووجه المحافظ، محمد أمين، والدكتور وائل عابد، رئيسي حي غرب وشرق المنصورة، بالتنسيق والتعاون فيما بينهما، والبدء الفوري في أعمال تطوير الحديقة ورفع كفاءتها، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاحها ودخولها الخدمة، بما يسهم في توفير متنفس ترفيهي يليق بأهالي المدينة.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة داخل الحديقة ومحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تنسيق المساحات الخضراء، والاهتمام بالأشجار والزهور، وتطوير البوابات والمقاعد ودورات المياه، بما يحقق التكامل في أعمال رفع الكفاءة ويضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للزائرين.

وأكد أهمية توفير متنزهات عامة آمنة ومجهزة لاستقبال الأسر وأبنائهم، لتكون وجهة مناسبة لقضاء العطلات والأوقات الترفيهية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الحدائق والمساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وإظهار مدينة المنصورة بالشكل الحضاري اللائق بأبناء الدقهلية.