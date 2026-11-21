تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إزالة مخالفات بناء بمركز بلقاس، مشددا على التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وشملت الأعمال، التي جرت تحت إشراف غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إزالة مخالفة بناء على مساحة تقدر بنحو 350 مترًا مربعًا بجمعية البساتين، إلى جانب إزالة تعدٍ بالردم والتبوير على مساحة تقدر بنحو 650 مترًا مربعًا على طريق رافد جمصة، بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير، ليصل إجمالي المساحات التي تم التعامل معها إلى نحو 1000 متر مربع.

وأكد مرزوق أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، وضرورة التعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية تواصل المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي ومنع التعديات، وفرض سيادة القانون.