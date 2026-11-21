أصيب سباك ، بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من ارتفاع طابق داخل مسقط أحد الأبراج السكنية بمنطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بسقوط شخص داخل مسقط برج الشرق،بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث و سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى استخراج المصاب بمساعدة قوات الشرطة.

وتبين إصابة شوقي أحمد علي محمد، 65 عاما ، ومقيم بمنطقة الدراسات، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى العام التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق