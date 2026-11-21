تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واطلع محافظ الدقهلية على أسعار السلع بمختلف أقسام المعرض، ووجه الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة عمل المعرض يوميًا، والتأكد من توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الخبز المدعم، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل به يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى نفاد الكمية، والالتزام بضوابط صرف الخبز، وضمان حصول كل مواطن على حصته المقررة دون تلاعب.

ووجه اللواء طارق مرزوق باستمرار المتابعة الميدانية لمحيط المعرض، ورفع الإشغالات والمخلفات، ومنع الانتظار العشوائي للسيارات بالتنسيق مع إدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم بشأن توافر السلع وأسعارها، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.