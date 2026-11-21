تعمل كندا على تسريع جهودها لبناء قطاع تصدير طاقة أقل اعتمادا على السوق الأمريكية، في ظل التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الكندية.



وتستهدف أوتاوا توجيه 55% من صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق خارج الولايات المتحدة بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، بعد أن استحوذت السوق الأمريكية على نحو كامل صادرات الغاز الكندية في عام 2024، وفقا لمنصة "أويل برايس".



وفي هذا السياق، وقعت شركة "يونيبر" الألمانية اتفاقية تمتد 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع قيد التطوير في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

كما دفعت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بمشروع خط أنابيب جديد مدعوم حكوميا لنقل مليون برميل يوميا من نفط ألبرتا إلى الساحل المطل على المحيط الهادئ بهدف تلبية الطلب الآسيوي، فيما خفضت ألبرتا رسوم الامتياز على مشاريع الرمال النفطية الجديدة إلى 2% لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج.



وعلى هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن الصينية، بحث كارني مع الرئيس الصيني شي جين بينج توسيع التعاون التجاري والطاقة، في وقت ارتفعت فيه الصادرات الكندية إلى الصين بنحو 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات، أطلقت ألبرتا نظاما تفضيليا جديدا للرسوم على مشاريع الرمال النفطية يمتد لعشر سنوات، بهدف مضاعفة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.



ورغم بقاء الولايات المتحدة أكبر مشتر للطاقة الكندية، حيث تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الهيدروكربونات، تسعى كندا إلى فتح مسارات تصدير جديدة عبر آسيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية النفطية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.