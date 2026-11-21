أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ديوداتو أبانارا، اليوم السبت، بدء تسليم بعض مواقع البعثة في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأوضح أبانارا، خلال اجتماع مع أكثر من 70 امرأة من المجتمعات المحلية في مدينة صور جنوبي لبنان، أهمية تجنب حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة البعثة، مشددًا على ضرورة استمرار أنشطتها الأساسية، بما يشمل رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم المجتمعات المحلية والنساء.

وأشار رئيس البعثة إلى أن مستقبل وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان سيتحدد وفقًا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أن قوات حفظ السلام ستواصل أداء مهامها حتى نهاية ولايتها.

ووصف أبانارا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان بأنه «انتهاك صارخ» لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، فيما وسّع القرار 1701 الصادر عام 2006 مهامها لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي أغسطس 2025، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ انسحابها التدريجي خلال عام 2027.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل، واصلت إسرائيل شن غارات على لبنان. وبموجب إطار عمل توسطت فيه الولايات المتحدة وجرى توقيعه في 26 يونيو، اتفق لبنان وإسرائيل على عملية تدريجية تربط انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية باستعادة الجيش اللبناني السيطرة على المناطق المعنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل مؤكد.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية ما لا يقل عن 4390 حالة وفاة خلال الفترة من 2 مارس إلى 5 نوفمبر، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أعداد النازحين بلغت ذروتها بأكثر من 1.2 مليون شخص خلال أبريل.