تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم، أعربوا فيها عن تمنياتهم للبنان بمزيد من الاستقرار والسيادة والازدهار، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع لبنان.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلعه إلى استمرار الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادة الرئيس عون، وأنه يسلك مسارا نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وأشار ترامب، في برقيته، إلى أن الشعب الأمريكي يشارك الشعب اللبناني الاحتفال بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال في 22 نوفمبر، مشيدا بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وحاثا على اغتنام الفرصة المتاحة أمام البلاد، وختم معربا عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة بين البلدين، فيما يعمل لبنان على رسم مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

من جهته، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس عون بالاستقلال، مؤكدا اعتزاز بلاده بعمق الأخوة والتضامن الراسخين بين لبنان وفلسطين وشعبيهما، ومثمنا المواقف اللبنانية الأصيلة والمشرفة تجاه الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل له في نيل حريته واستقلاله. وجدد عباس التأكيد على وقوف فلسطين إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مع الرفض المطلق لجميع الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها.

بدوره، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في برقية التهنئة، عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، والقائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل مع الرئيس عون من أجل تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة مماثلة من رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، ورئيسة جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان.