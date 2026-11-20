في إطار دور أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن في دعم الحراك الثقافي والفني وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، استقبل مشروع «شارع الفن» بوسط القاهرة، الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع محافظة القاهرة، فعاليات أسبوعه السادس والعشرين، من خلال فعالية ثقافية وفنية نظمتها السفارة الأيرلندية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، احتفاءً بمرور 100 عام على حصول الأديب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو على جائزة نوبل في الأدب.

وتضمنت الفعالية تنظيم معرض يضم مجموعة من الأعمال واللوحات التي تسلط الضوء على مسيرة الكاتب الشهير وجوانب من حياته، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،و الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون والسيد إيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة والوفد المرافق له، ، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفيرة نهى الجبالي، نائب مساعد وزير الخارجية للبحث العلمي والجامعات، ممثلةً لوزارة الخارجية، والمخرج مصطفى حسني، المدير التنفيذي لشارع الفن، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة والسفارة والأكاديمية.

وتضمن البرنامج الفني للفعالية مجموعة متنوعة من الفقرات، شملت استعراضًا فلاحيًا وفقرة للتنورة قدمهما المعهد العالي للفنون الشعبية، تحت إشراف الدكتورة عبير السمري، وفقرة غنائية للفنانة لوجينا سعيد من المعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار، إلى جانب فقرات للغناء الشرقي أحياها الفنان سعيد شرقي وفرقة مواويل باند والفنان حسام حسن وعمر التوني، واختُتم البرنامج بعرض للإيقاعات قدمته فرقة فول باور باند.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن شارع الفن أصبح منصة مهمة للتبادل الثقافي بين الدول، من خلال استضافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، وتسهم في تعزيز التواصل والتقارب وإبراز المقومات التاريخية والحضارية للقاهرة.

ومن جانبه، ثمّن السفير الأيرلندي إيدن أوهارا العلاقات الودية بين مصر وأيرلندا، ووجه الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية ومحافظة القاهرة وأكاديمية الفنون على استضافة هذه الفعالية، مشيرًا إلى أنه سيجري التنسيق لمشاركة فرق تقدم الفنون الشعبية الأيرلندية بشارع الفن خلال شهر مارس المقبل.