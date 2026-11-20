رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الشركات والمنظمات المشاركة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وضرورة إنهاؤه.

وأكد الأمين العام - في بيان اليوم الجمعة عن الأمانة العامة للمنظمة - أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، داعياً جميع الدول إلى فرض عقوبات رادعة على المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب المنظم، وكذلك على المسؤولين الإسرائيليين والشركات الضالعة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك ما يُسمى المخطط الاستيطاني E1 في مدينة القدس المحتلة.

كما أدان الأمين العام التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام بشأن غزة بموجب قرار مجلس الأمن 2803، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار.