تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب، المقامة على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تعزيز الحضور الثقافي المصري في المحافل العربية والدولية، والتعريف بإصداراتها المتنوعة وإتاحة الإنتاج الفكري والأدبي المصري أمام جمهور القراء في الدول العربية.



وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها المستمرة لدعم حركة النشر والتبادل الثقافي بين مصر ومختلف الدول العربية، وتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الثقافية ودور النشر، بما يسهم في انتشار الكتاب المصري والوصول إلى شرائح جديدة من القراء.

وتقدم الهيئة خلال مشاركتها مجموعة من إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والتراث، إلى جانب المؤلفات التي توثق جوانب متعددة من الثقافة والحضارة المصرية، فضلًا عن العناوين التي تستهدف الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وتعكس المشاركة اهتمام الهيئة بإبراز تنوع المشروع الثقافي المصري، وإتاحة إصداراتها أمام الجمهور العربي، خاصة في ظل ما يمثله معرض الكويت الدولي للكتاب من منصة مهمة للناشرين والمثقفين والقراء، وفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث اتجاهات صناعة النشر.

كما تمثل المشاركة فرصة للتواصل مع الناشرين والمؤسسات الثقافية المشاركة في المعرض، وبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات النشر والتوزيع وتبادل الإصدارات، بما يدعم حضور الكتاب المصري في الأسواق العربية.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على المشاركة في معارض الكتاب العربية والدولية، انطلاقًا من دورها في نشر المعرفة ودعم صناعة النشر، وتقديم إصدارات متنوعة تسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتعزز مكانة الكتاب باعتباره إحدى أهم أدوات التنوير وبناء الوعي.