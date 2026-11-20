بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية وتداعياتها الإنسانية، في اتصال هاتفي تناول الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، مشددا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، بما يسهم في إنهاء الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في السودان، وانعكاساتها الإنسانية المتفاقمة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي التحرك الدبلوماسي الإماراتي الأمريكي في ظل استمرار الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تداعيات واسعة على الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي وتفاقم الاحتياجات الغذائية والطبية، وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، وتحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى حكومة مدنية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتصال.

وتتزامن هذه المباحثات مع تحركات دولية متواصلة لدفع مسار التسوية السياسية، إذ دعت مجموعة الخماسية، التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد» والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في بيان صدر 13 نوفمبر الجاري، إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



