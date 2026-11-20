كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة "مونتيل" للتحليلات الإخبارية والاستشارات لصالح كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يرفع تكاليف الكهرباء في ألمانيا بمقدار 16 مليار يورو خلال موسم الشتاء المقبل (2026–2027).

وأوضحت الدراسة أن متوسط أسعار بيع الكهرباء بالجملة للفترة ما بين أكتوبر 2026 وفبراير 2027 قد يقفز بنسبة 68% ليصعد من 99 يورو إلى نحو **166 يورو للميجاوات/ساعة وذلك إثر تضاعف أسعار الغاز الأوروبية وتجاوزها حاجز 85 يورو للميجاوات/ساعة نتيجة المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ويعود هذا الارتفاع الحاد إلى آلية "ترتيب الجدارة" في سوق الطاقة الأوروبية، حيث تُحدد المحطات الأكثر تكلفة (وهي محطات الغاز خلال الشتاء) سعر السوق الإجمالي للكهرباء.

ورغم أن زيادة إنتاج الطاقة التنافسية من الرياح والشمس قد تخفف من حدة الأزمة، إلا أن التأثير النهائي على المستهلكين سيعتمد على طبيعة عقود التوريد ومدى ثبات أسعارها لدى شركات الكهرباء المحلية.