أعلن نادي سيراميكا كليوباترا حصول مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الرخصة التدريبية Pro المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في خطوة جديدة بمسيرته التدريبية.

سيراميكا كليوباترا يعلن حصول مؤمن سليمان على الرخصة التدريبية Pro

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تهنئة خاصة لمدرب الفريق، احتفالًا بحصوله على الرخصة التدريبية، وكتبت: «مدربنا مؤمن سليمان يحصل على الـ Pro من الاتحاد الآسيوي.. تهانينا».

ويأتي حصول مؤمن سليمان على الرخصة التدريبية Pro ليضيف محطة جديدة إلى مشواره في عالم التدريب، بعدما واصل العمل في الملاعب المصرية، وتولى قيادة عدد من الفرق خلال مسيرته التدريبية.

وتعد الرخصة التدريبية Pro أعلى درجات التأهيل التدريبي المعتمدة من الاتحادات القارية، وتمنح الحاصلين عليها فرصة استيفاء متطلبات تدريب الفرق على أعلى المستويات الاحترافية، وفقًا للوائح المنظمة.