التقى تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي يزور بكين.

وقال تشاو إن الصين مستعدة للعمل مع أستراليا لاغتنام فرصة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، العام المقبل، من أجل تنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين، والعمل على تطوير شراكتهما الاستراتيجية الشاملة لتصبح أكثر نضجا واستقرارا وإثمارا.

وأضاف أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد لتعزيز التبادل والتعاون مع البرلمان الأسترالي، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وغيرها، بما يوفر ضمانات قانونية للتعاون العملي بين البلدين.

من جانبه، هنأ ألبانيز الصين على نجاحها في استضافة الاجتماع الثالث والثلاثين للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مؤكدا دعم أستراليا لاستمرار التواصل الجيد بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الصيني والأسترالي.