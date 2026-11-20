أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه يستهدف تقديم مساعدات لنحو 91 مليون شخص خلال عام 2027 مقارنة بـ 103 ملايين شخص عام 2026، بتكلفة تتجاوز 12 مليار دولار، محذرا من احتمال مواجهة العالم أزمة غذاء كبرى جديدة.

وأوضح البرنامج - في تقريره بشأن التوقعات العالمية لعام 2027 - أن المساعدات المخطط لها لن تغطي سوى جزء من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نحو 266 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025.

وأضاف، استنادا إلى التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، أن نحو 39 مليون شخص من بين هؤلاء عانوا من مستويات طوارئ من الجوع أو ما هو أسوأ.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك جيه ليندبرج، إن الهروب من الجوع الحاد أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم، مؤكدا أن حماية هذه الفئات ممكنة، لكنها تتطلب التزاما سياسيا مستداما واستثمارات وتحركا جماعيا.

وحذر البرنامج من احتمال تعرض العالم لثالث أزمة غذاء كبرى خلال ست سنوات، مشددا على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية واتخاذ تدابير وقائية. وأوضح أنه يعتزم توسيع نطاق التدخلات المبكرة، بما في ذلك ترتيبات التأمين والتمويل التي تساعد المجتمعات على الاستعداد للكوارث المرتبطة بالمناخ.

وأشار إلى أنه يسعى أيضا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة عبر الأسواق، بما يتيح استخدام الموارد المحدودة على نحو أكثر كفاءة، لافتا إلى أن نحو 72% من التمويل المطلوب لعام 2027 سيخصص للاستجابة للأزمات، فيما ستوجه النسبة المتبقية، البالغة 28%، إلى برامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.